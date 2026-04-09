ALBIS Leasing liefert zum Jahresauftakt 2026 ein klares Signal: Trotz schwacher Konjunktur wächst das Geschäft - und das mit steigender Profitabilität. Für Anleger rückt der Small-Cap damit wieder stärker in den Fokus. Rekordquartal: Neugeschäft auf Allzeithoch ALBIS ist mit einem neuen Bestwert ins Jahr gestartet. Das Neugeschäftsvolumen steigt im ersten Quartal auf 24,7 Mio. Euro und übertrifft damit sowohl den Vorjahreswert als auch das starke Schlussquartal 2025. Besonders bemerkenswert ist dabei die Kontinuität. Nach einem bereits dynamischen vierten Quartal setzt sich das Wachstum nahtlos ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Nebenwerte Magazin