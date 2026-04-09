Norsk Hydro zählt zu den führenden Unternehmen im Bereich Aluminium und erneuerbare Energien, der Einstieg in die Aktie wurde im Express-Service am 28. Dezember vorgeschlagen. Damals erhielten RuMaS-Abonnenten folgenden Hinweis: "Die Aktie von Norsk Hydro befindet sich derzeit in einer besonders interessanten charttechnischen Ausgangslage. Nach einer über zwei Jahre andauernden breiten Seitwärtsbewegung ist es dem Wertpapier nun gelungen, den Widerstand ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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