Der skandinavische Smart-Home-Spezialist hat einmal mehr ein starkes Zahlenwerk vorgelegt. Mit den Zahlen zum ersten Quartal überzeugt Plejd die Marktteilnehmer auf ganzer Linie, die Aktie steigt prozentual zweistellig auf ein neues Rekordhoch. Zwischenzeitlich kostete ein Papier exakt 1.000 Schwedische Kronen (knapp 92 Euro).Die Nettoerlöse stiegen im Auftaktquartal 2026 um knapp 40 Prozent auf 307,9 Millionen Kronen (28,3 Millionen Euro), was klar über der Markterwartung lag. Der operative Gewinn ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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