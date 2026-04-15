Starke Performance: Vor knapp zwei Jahren hat DER AKTIONÄR in Ausgabe 19/24 (Ende April 2024) die Aktie von Plejd zum Kurs von gerade einmal 21 Euro zum Kauf empfohlen. An der Heimatbörse in Stockholm steigt das Papier am Mittwoch auf ein neues Allzeithoch - und nimmt damit aus charttechnischer Sicht eine wichtige Hürde.Erstmals in der Historie des Unternehmens, welches vor kurzem sein 10-jähriges Börsenjubiläum feiern konnte, notiert der Titel über der Marke von 1.000 Schwedische Kronen (umgerechnet ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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