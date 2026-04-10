Die Rheinmetall-Aktie konnte sich nach der kurzen Erholung infolge der geopolitischen Entspannung nicht stabilisieren und kämpft erneut mit der wichtigen Marke von 1.500 Euro. Technische Verkaufssignale wie Schulter-Kopf-Schulter-Formation, Death Cross sowie schwache Indikatoren wie RSI und MACD sprechen weiter für ein angeschlagenes Chartbild. Zusätzlich belasten die hohe Bewertung im Branchenvergleich und wachsender öffentlicher Druck das ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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