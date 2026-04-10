Mit Emma Delaney bestellt der Nominierungsausschuss eine international erfahrene Managerin an die Spitze der OMV AG. Sie übernimmt ab Herbst von Alfred Stern. Ihr derzeitiger Arbeitgeber beschreibt sie so:"Die gebürtige Irin leitete unter anderem das Westafrika-Geschäft von BP und steht für ihre strategische Führungsstärke sowie für die erfolgreiche Transformation des globalen Kunden- und Produktportfolios des Konzerns."Für einen Konzern im Spannungsfeld ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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