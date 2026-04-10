EQS-News: SMT Scharf AG
/ Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
10.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|SMT Scharf AG
|Römerstraße 104
|59075 Hamm
|Deutschland
|Telefon:
|+49 2381 96001
|E-Mail:
|info@smtscharf.com
|Internet:
|https://www.smtscharf.com
|ISIN:
|DE000A3DRAE2
|WKN:
|A3DRAE
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München (m:access), Stuttgart, Tradegate BSX
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2306636 10.04.2026 CET/CEST