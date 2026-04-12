Amazons CEO hat seinen "Letter to Shareholder" veröffentlicht. Besonders relevant für die Aktie sind zwei Zahlen: AWS kommt im K.I.-Geschäft inzwischen auf eine annualisierte Umsatzrate von mehr als 15 Milliarden Dollar, zugleich peilt Amazon für 2026 Investitionen von rund 200 Milliarden Dollar an, größtenteils für K.I.-Infrastruktur. Reuters berichtete zusätzlich, dass das Geschäft mit Graviton-, Trainium- und Nitro-Chips inzwischen auf mehr als 20 Milliarden Dollar annualisierten Umsatz kommt. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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