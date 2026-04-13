CleanTech-Aktien sind derzeit gefragt wie lange nicht mehr. So hat die Nordex-Aktie seit dem Beginn des Angriffs der USA auf den Iran über 30 % zulegen können. Ein Newsfeuerwerk und positive Analystenkommentare sorgen weiter für Rückenwind. Bei dynaCERT hat der deutsche Manager Kevin Unrath als COO bereits für neuen Schwung gesorgt. Jetzt soll er als CEO die Kommerzialisierung vorantreiben. Gelingt dies, könnte sich die CleanTech-Aktie vervielfachen. Dies glauben auch Analysten. Bei Plug Power haben Analysten das Kursziel deutlich angehoben. Allerdings ist die Aktie in den vergangenen Wochen auch sehr gut gelaufen. Kann es weiter bei der einstigen Wasserstoff-Hoffnung weiter nach oben gehen?Den vollständigen Artikel lesen ...
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