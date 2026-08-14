Im Westen nichts Neues! Ob Krieg, Pleiten oder neue Zölle, die Party geht weiter! Der durch erhöhte Rüstungsausgaben boomende Drohnensektor steht im starken Kontrast zur schwelenden EU-Energiekrise, die Brüssel vor große Herausforderungen stellt. Abwehrspezialist DroneShield erfährt eine gigantische Nachfrage- und Auftragswelle im Bereich der elektronischen Kampfführung, trotzdem fällt der Kurs beachtlich. Auch die kanadische HPQ Silicon profitiert massiv von der Notwendigkeit, kritische Lieferketten für hochreines Silizium und innovative Batteriematerialien im Westen unabhängig aufzubauen. Mitten im Epizentrum der Infrastruktur-Wende thront zudem Siemens Energy, deren prall gefüllte, historische Auftragsbücher als unerschütterlicher Wachstumsmotor gegen den Energie-Engpass fungieren. Flankiert wird dieser nachhaltige Rebound vom Hamburger Windkraft-Pionier Nordex, der von zweistelligen Margenverbesserungen berichtet. Diese hochspannende Kombination aus Hightech-Rüstung, sauberer Energieerzeugung und Rohstoff-Souveränität spült massives Kapital direkt in die Kassen der Investoren. Wir blicken auf vier zukunftsorientierte Sektor-Favoriten.Den vollständigen Artikel lesen ...
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