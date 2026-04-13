Die Salzgitter-Aktie befindet sich nach einem drastischen Kurseinbruch wieder im Erholungsmodus. Am Montag verliert sie aktuell -3% und steht bei 46,40 €. Der weitere Kursverlauf ist stark abhängig vom Verlauf des Iran-Konfliktes. Was ist hier ratsam? Waffenruhe wieder fraglich Der starke Kursrückgang im März beruhte hauptsächlich auf dem Angriff auf den Iran. Damals litten fast alle Aktien unter diesem Szenario. Mit dem Angriff war auch die Blockade ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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