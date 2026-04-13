In den RuMaS Trading-Tipps hatten wir zuletzt Pech mit einem Trading-Tipp, obwohl die Auto1 Group beeindruckende Geschäftszahlen vorgelegt hatte. Solche Situationen gehören beim Trading dazu - langfristiger Erfolg erfordert die Fähigkeit, Rückschläge zu akzeptieren. Der bekannte Spruch "Mund abwischen und weitergehts" bringt es auf den Punkt.Am letzten Donnerstag wurde die Aktie von Europas führender Automobilplattform im Express-Service erneut analysiert. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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