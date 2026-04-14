Bereits nach Vorlage der Eckdaten für 2025 im Februar zeigten sich die Analysten positiv zu den weiteren Aussichten der Tonies-Aktie. Demnach sollte das Papier des Herstellers der Tonieboxen - es geht um Unterhaltungselektronik für Kinder - durchaus bis in den Bereich des bisherigen Rekordhochs um 14,20 Euro vom November 2021 vordringen. Nun: Die allgemeine Situation an den Kapitalmärkten ließ das bislang nicht zu. Insgesamt ist eine Konsolidierung in unverändert zweistelligen Chartregionen aber nicht so verkehrt. Und mit dem jetzt vorgelegten Geschäftsbericht 2025 zeigt Tonies, dass der operative Aufwärtstrend anhält ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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