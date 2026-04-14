Mit einem starken Kursanstieg von 8,30 Prozent zählt Siltronic zu den erfolgreichsten Aktien des Tages im TecDAX. Lediglich unser laufender RuMaS Trading-Tipp Evotec mit einem Tagesgewinn von 14,68 Prozent und der RuMaS Deutschland-Favorit 2025 SMA Solar mit einem Plus von 9,12 Prozent konnten diesen Wert übertreffen. Der Einstieg in die Siltronic-Aktie wurde unseren Abonnenten bereits am Montagabend im Express-Service vorgeschlagen. Auch für diesen ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.