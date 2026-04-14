Mit einem starken Kursanstieg von 8,30 Prozent zählt Siltronic zu den erfolgreichsten Aktien des Tages im TecDAX. Lediglich unser laufender RuMaS Trading-Tipp Evotec mit einem Tagesgewinn von 14,68 Prozent und der RuMaS Deutschland-Favorit 2025 SMA Solar mit einem Plus von 9,12 Prozent konnten diesen Wert übertreffen. Der Einstieg in die Siltronic-Aktie wurde unseren Abonnenten bereits am Montagabend im Express-Service vorgeschlagen. Auch für diesen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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