Auch am heutigen Mittwoch präsentiert sich die Aktie des Hamburger Wirkstoffforschers Evotec erneut stark. Mit einem Kursplus von mehr als zwei Prozent auf 5,51 Euro schließt sie an die starke Vortagesentwicklung an, als das Papier als zweitbester Wert des Tages im Nebenwerteindex SDAX aus dem Handel ging.Heute gab Evotec bekannt, dass Ingrid Müller ab dem 1. Mai die Position des Chief Operating Officers (COO) übernimmt und in den Vorstand einzieht. Sie bringt über zwei Jahrzehnte internationale ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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