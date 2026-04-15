Rainer Seele ist nicht nur ein Europa-Fan, sondern ein ausgewiesener Wien- und Österreich-Fan, und auch ihm ist es zu verdanken, dass mit der Borouge International der viertgrößte Polyolefin-Produzent in Österreich sein Hauptquartier aufgeschlagen hat. Mittlerweile ist Rainer der starke Mann hinter der internationalen Adnoc-Tochter XRG (hält 50 Prozent an Borouge International), die ein Portfolio von 150 Milliarden US-Dollar verwaltet und auf Chemie, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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