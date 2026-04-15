EQS-News: Shareholder Value Beteiligungen AG
/ Schlagwort(e): Jahresbericht
Frankfurt am Main, 15.4.2026 - Die Shareholder Value Beteiligungen AG (ISIN: DE000A168205) hat heute ihren Geschäftsbericht 2025 veröffentlicht und damit die finalen, testierten Zahlen für das Geschäftsjahr 2025 vorgelegt. Der Bericht bestätigt die am 15. Januar 2026 kommunizierten vorläufigen Zahlen.
In einem herausfordernden Marktumfeld gelang der Gesellschaft im Geschäftsjahr 2025 die Rückkehr zu einer deutlich positiven Performance. Die wesentlichen Kennzahlen im Überblick:
Der vollständige Geschäftsbericht 2025 steht ab sofort auf der Unternehmenswebseite unter https://svb-ag.de/wp-content/uploads/2026/04/Geschaeftsbericht-2025.pdf zur Verfügung.
Die Hauptversammlung wird am 9.6.2026 um 15:00 Uhr in den Räumen der Deutschen Nationalbibliothek in Frankfurt stattfinden. Die Einladung wird mit allen Beschlussvorschlägen am 24. April 2026 auf der Website der Gesellschaft veröffentlicht werden.
Über die Shareholder Value Beteiligungen AG: Die Shareholder Value Beteiligungen AG investiert nach den Prinzipien des Value Investing in börsennotierte Unternehmen mit dem Ziel des langfristigen Vermögenserhalts und -zuwachses.
Kontakt:
Nils Herzing
Vorstand
Shareholder Value Beteiligungen AG
Barckhausstr. 1
60325 Frankfurt
Tel: +49 152 583 873 69
E-Mail: ir@svb-ag.de
15.04.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Shareholder Value Beteiligungen AG
|Barckhausstr. 1
|60325 Frankfurt
|Deutschland
|Telefon:
|+423 793 97 97
|E-Mail:
|cw@svb-ag.de
|Internet:
|www.svb-ag.de
|ISIN:
|DE000A168205
|WKN:
|A16820
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Stuttgart, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2309046
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