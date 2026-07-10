DJ PTA-Adhoc: Shareholder Value Beteiligungen AG: Veränderung im Vorstand der Shareholder Value Beteiligungen AG

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR Schlagwort(e): Personalentscheidungen / Vorstand

Shareholder Value Beteiligungen AG: Veränderung im Vorstand der Shareholder Value Beteiligungen AG

Frankfurt, 10.7.2026 (pta000/10.07.2026/12:05 UTC+2)

Der Aufsichtsrat der Shareholder Value Beteiligungen AG und Herr Nils Herzing haben heute einvernehmlich vereinbart, dass Herr Herzing sein Amt als Mitglied des Vorstands der Gesellschaft mit Wirkung zum 30. August 2026 niederlegt.

Herr Herzing wird der Gesellschaft auch nach seinem Ausscheiden aus dem Vorstand verbunden bleiben und künftig in einer operativen Funktion im Bereich Investmentanalyse tätig sein.

Mit Wirksamwerden der Niederlegung des Vorstandsmandats wird Herr Dr. Helmut Fink Alleinvorstand der Shareholder Value Beteiligungen AG.

Der Aufsichtsrat dankt Herrn Herzing für seine Tätigkeit als Vorstandsmitglied und freut sich auf die Fortsetzung der Zusammenarbeit in seiner neuen Funktion.

(Ende)

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Aussender: Shareholder Value Beteiligungen AG Barckhausstraße 1 60325 Frankfurt Deutschland Ansprechpartner: Dr. Helmut, Fink, Vorstand Tel.: +49 152 583 873 69 E-Mail: ir@svb-ag.de Website: www.svb-ag.de ISIN(s): DE000A168205 (Aktie) Börse(n): Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX

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July 10, 2026 06:05 ET (10:05 GMT)