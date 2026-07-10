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Dow Jones News
10.07.2026 12:39 Uhr
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PTA-Adhoc: Shareholder Value Beteiligungen AG: Veränderung im Vorstand der Shareholder Value Beteiligungen AG

DJ PTA-Adhoc: Shareholder Value Beteiligungen AG: Veränderung im Vorstand der Shareholder Value Beteiligungen AG

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR Schlagwort(e): Personalentscheidungen / Vorstand

Shareholder Value Beteiligungen AG: Veränderung im Vorstand der Shareholder Value Beteiligungen AG

Frankfurt, 10.7.2026 (pta000/10.07.2026/12:05 UTC+2)

Der Aufsichtsrat der Shareholder Value Beteiligungen AG und Herr Nils Herzing haben heute einvernehmlich vereinbart, dass Herr Herzing sein Amt als Mitglied des Vorstands der Gesellschaft mit Wirkung zum 30. August 2026 niederlegt.

Herr Herzing wird der Gesellschaft auch nach seinem Ausscheiden aus dem Vorstand verbunden bleiben und künftig in einer operativen Funktion im Bereich Investmentanalyse tätig sein.

Mit Wirksamwerden der Niederlegung des Vorstandsmandats wird Herr Dr. Helmut Fink Alleinvorstand der Shareholder Value Beteiligungen AG.

Der Aufsichtsrat dankt Herrn Herzing für seine Tätigkeit als Vorstandsmitglied und freut sich auf die Fortsetzung der Zusammenarbeit in seiner neuen Funktion.

(Ende)

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Aussender:      Shareholder Value Beteiligungen AG 
           Barckhausstraße 1 
           60325 Frankfurt 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Dr. Helmut, Fink, Vorstand 
Tel.:         +49 152 583 873 69 
E-Mail:        ir@svb-ag.de 
Website:       www.svb-ag.de 
ISIN(s):       DE000A168205 (Aktie) 
Börse(n):       Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX

[ source: https://www.pressetext.com/news/1783677900788 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

July 10, 2026 06:05 ET (10:05 GMT)

© 2026 Dow Jones News
SpaceX-Hype zu teuer – Diese 5 Aktien bieten bessere Chancen
Raumfahrt-Aktien gehören aktuell zu den heißesten Wetten an den Börsen. Spätestens mit dem spektakulären Börsengang von SpaceX ist der Sektor endgültig im Fokus der Anleger angekommen. Fantasien rund um Satellitenkommunikation, Rechenzentren im All und neue Geschäftsmodelle treiben die Kurse immer weiter nach oben.

Doch während die Begeisterung steigt, werden auch die Risiken größer. Viele Space-Start-ups sind inzwischen extrem hoch bewertet, arbeiten noch nicht profitabel und hängen stark von stetigem Kapitalzufluss ab. Schon kleine Rückschläge könnten die ambitionierten Wachstumspläne ins Wanken bringen.

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