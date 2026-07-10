DJ PTA-News: Shareholder Value Beteiligungen AG: Shareholder Value Beteiligungen AG entwickelt Organisationsstruktur weiter - Nils Herzing künftig mit Fokus auf Investmentanalyse

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Shareholder Value Beteiligungen AG: Shareholder Value Beteiligungen AG entwickelt Organisationsstruktur weiter

Nils Herzing künftig mit Fokus auf Investmentanalyse

Frankfurt, 10.7.2026 (pta000/10.07.2026/12:10 UTC+2)

Die Shareholder Value Beteiligungen AG entwickelt ihre Organisationsstruktur im Zuge der strategischen Neuausrichtung ihres Investmentprozesses konsequent weiter. Ziel ist es, die Gesellschaft noch stärker auf einen systematischen, personenunabhängigen Investmentansatz auszurichten und gleichzeitig die Effizienz der Organisation weiter zu erhöhen.

Vor diesem Hintergrund haben der Aufsichtsrat und Herr Nils Herzing einvernehmlich vereinbart, dass Herr Herzing sein Amt als Mitglied des Vorstands mit Wirkung zum 30. August 2026 niederlegt. Die Zusammenarbeit mit der Gesellschaft bleibt jedoch weiterhin bestehen: Herr Herzing wird seine langjährige Erfahrung und seine fundierte Kapitalmarktexpertise künftig in einer auf die Investmentanalyse fokussierten Funktion einbringen.

Mit dieser Neuordnung werden Führungs- und Analyseaufgaben noch klarer voneinander getrennt. Während der Vorstand seine volle Aufmerksamkeit auf die strategische Weiterentwicklung der Gesellschaft, Kapitalallokation, Unternehmensführung und Investor Relations richten kann, wird Herr Herzing seine Stärken künftig vollständig auf die Identifikation und Analyse attraktiver Investmentmöglichkeiten konzentrieren. Mit Wirksamwerden der Niederlegung des Vorstandsmandats zum 30. August 2026 wird Herr Dr. Helmut Fink Alleinvorstand der Shareholder Value Beteiligungen AG. Die organisatorische Weiterentwicklung ist zugleich ein weiterer Schritt bei der Umsetzung des Ziels, die Gesellschaft dauerhaft mit einer im Branchenvergleich sehr schlanken Kostenstruktur zu führen.

Herr Herzing ist seit mehreren Jahren eng mit der Shareholder Value Beteiligungen AG verbunden und hat die Entwicklung der Gesellschaft in unterschiedlichen Funktionen maßgeblich begleitet. Vorstand und Aufsichtsrat danken ihm ausdrücklich für seine erfolgreiche Tätigkeit als Vorstandsmitglied und freuen sich, die Zusammenarbeit in der neuen Rolle fortzusetzen.

Der Aufsichtsrat begrüßt die einvernehmliche Lösung ausdrücklich. Sie unterstreicht das gemeinsame Ziel aller Beteiligten, die organisatorischen Strukturen eng an der langfristigen Strategie der Gesellschaft auszurichten und die vorhandenen Kompetenzen bestmöglich einzusetzen.

"Mit der neuen Rollenverteilung schaffen wir eine Organisation, in der jeder seine jeweiligen Stärken optimal einbringen kann. Gleichzeitig erhöhen wir die Effizienz unserer Strukturen und setzen unsere strategische Ausrichtung konsequent fort. Wir freuen uns, dass Herr Herzing der Gesellschaft mit seiner langjährigen Erfahrung auch künftig verbunden bleibt", erklärt Dr. Michael Drill, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Shareholder Value Beteiligungen AG.

"Mit dieser Klarstellung der Verantwortlichkeiten schaffen wir eine schlanke und zugleich handlungsfähige Führungsstruktur. Investmentanalyse und Unternehmensführung werden dadurch nicht getrennt, sondern eng miteinander verzahnt - ich freue mich, dass wir mit Herrn Herzing weiterhin auf seine langjährige Kapitalmarkterfahrung zurückgreifen können", erklärt Dr. Helmut Fink, Vorstand der Shareholder Value Beteiligungen AG.

Die Shareholder Value Beteiligungen AG verfolgt unverändert das Ziel, den inneren Wert je Aktie durch einen disziplinierten, langfristig ausgerichteten Investmentprozess nachhaltig zu steigern. Die jetzt beschlossene organisatorische Weiterentwicklung stellt einen weiteren Baustein auf diesem Weg dar. Herr Herzing beabsichtigt zudem, seine Beteiligung an der Shareholder Value Beteiligungen AG unverändert zu halten und bleibt damit auch als Aktionär eng mit der langfristigen Entwicklung der Gesellschaft verbunden.

(Ende)

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Aussender: Shareholder Value Beteiligungen AG Barckhausstraße 1 60325 Frankfurt Deutschland Ansprechpartner: Dr. Helmut, Fink, Vorstand Tel.: +49 152 583 873 69 E-Mail: ir@svb-ag.de Website: www.svb-ag.de ISIN(s): DE000A168205 (Aktie) Börse(n): Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX

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July 10, 2026 06:10 ET (10:10 GMT)