Xpeng gewährt in Deutschland bis zum 30. Juni 2026 für die Modelle G6, G9 und P7+ einen Nachlass in Höhe von bis zu 5.000 Euro. Die "Tech Prämie" ist auch mit der Null-Prozent-Finanzierung und der staatlichen Förderung kombinierbar. Die 5.000 Euro gibt es aber nur für den Xpeng G9, der in Deutschland bei 59.600 Euro für den G9 RWD Standard Range eingepreist ist - im Rahmen der Aktion also ab 54.600 Euro. Der RWD Long Range startet mit der "Tech Prämie" ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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