Innerhalb von nur vier Handelstagen konnte mit einem Zertifikat auf die AUTO1 Group ein Gewinn von 35 Prozent erzielt werden - und das mit einem Hebel von weniger als fünf. Die im Express-Service am Donnerstagabend vorgestellte Prognose wurde dabei zeitweise übertroffen, wodurch die Annahme von 10 Prozent Aktiengewinn im ersten Schritt - vorausgesetzt ein nachhaltiger Ausbruch über die Marke von 18,00 Euro - sich als absolut zutreffend erwies. Die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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