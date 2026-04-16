© Foto: DALLE (KI-Bild) - OpenAINvidia und Cadence starten eine bahnbrechende Kooperation, die die Robotik revolutionieren könnte! Mit der Integration von KI- und Physik-Engines könnte eine neue Ära in der KI-Entwicklung eingeläutet werden.Nvidia und Cadence Design Systems haben ihre Zusammenarbeit bekannt gegeben. Die beiden Unternehmen wollen die Entwicklung von Künstlicher Intelligenz (KI) für die Robotik revolutionieren. Durch die Verbindung von Nvidias fortschrittlichen KI-Modellen mit Cadences leistungsstarken Physik-Engines können Roboter in der realen Welt schneller und effizienter agieren als je zuvor. Zuerst hatte die Nachrichtenagentur Reuters über die Kooperation berichtet. Das Geheimnis dieser Kooperation …Den vollständigen Artikel lesen
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