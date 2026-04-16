Zürich - Neue Besen kehren gut - hoffentlich. Der Niederländer Hein Schumacher ist beim weltgrössten Schokoladehersteller Barry Callebaut mit dem Anspruch angetreten, das Unternehmen nach einer turbulenten Phase wieder auf Vordermann zu bringen. Schumacher hat in seinen ersten 80 Tagen als Konzernchef «erhebliche strukturelle Probleme» ausgemacht. Barry Callebaut habe sich zu stark verzettelt und gleichzeitig mit einem Transformationsprogramm die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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