EQS-News: Dierig Holding Aktiengesellschaft
/ Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
16.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Dierig Holding Aktiengesellschaft
|Kirchbergstr. 23
|86157 Augsburg
|Deutschland
|E-Mail:
|info@dierig.de
|Internet:
|https://www.dierig.de/investor-relations/
|Börsen:
|Regulierter Markt in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (General Standard), Hamburg, München, Stuttgart, Freiverkehr in Tradegate Exchange
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2309934 16.04.2026 CET/CEST