Allego hat an 4.500 AC-Ladepunkten in den Niederlanden nächtliches "Smart Charging" eingeführt. Die Funktion belohnt Fahrer von Elektrofahrzeugen mit einem Cashback, wenn sie zum netzdienlichen Laden beitragen - und das können sie vor allem mit der Verschiebung von Ladesessions in die Nachtstunden. Allego teilt mit, dass die mit der Technologie von Partner Deftpower entwickelte Lösung dazu führen soll, dass 70 Prozent des Verbrauchs von der abendlichen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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