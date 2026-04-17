Das kann sich sehen lassen: Die Aktie des Wasserstoff-Spezialisten ITM Power legte im heutigen Handel zwischenzeitlich um mehr als 50 Prozent zu. Zur Erinnerung: Bereits in der Vorwoche hatten die Anteile des britischen Unternehmens kräftig zulegen können. Damals lag es am Einstieg eines staatlichen Konzerns, heute gibt es noch bessere Neuigkeiten. So hat ITM Power eine strategische Kooperation mit keinem geringeren als Rheinmetall eingefädelt. Im Mittelpunkt der Zusammenarbeit steht das Giga-PtX-Projekt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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