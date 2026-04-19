Der Kurs von Evotec hat das ursprüngliche RuMaS-Kursziel deutlich übertroffen - in der Spitze war bei diesem Trading-Tipp ein Gewinn von beeindruckenden 33,95 Prozent möglich. Aufgrund dieser Entwicklung wird das Kursziel noch einmal angehoben. Die Gewinnsicherung wird auf einen Stop-Loss gesetzt.Die Meinungen der Analysten gehen auseinander: Die Berenberg Bank hat zu Wochenbeginn ihr Kursziel von 9,70 Euro bestätigt und spricht weiterhin eine Kaufempfehlung ...

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