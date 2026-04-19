25.000 Punkte im Deutschen Aktienindex waren Anfang April eigentlich Lichtjahre entfernt. Bald könnte es wieder soweit sein. Unser Portfolio Deutschland 2026 zieht richtig durch, weil wir zum zweiten Mal antizyklisch zuschlagen konnten. In unserem Börsendienst führen wir das Depot Deutschland26 - in der vergangenen Woche wurden Gewinne in folgenden Positionen realisiert: Im Januar 2026 dürften einige weniger an der Börse interessierte Menschen überrascht gewesen sein. DAX 25.000 - aber hatte der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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