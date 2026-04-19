Infineon (ISIN: DE0006231004) konnte im Verlauf der Kalenderwoche 16 einen beeindruckenden Kursanstieg von 14,19 Prozent verzeichnen. Damit war das Unternehmen aus Neubiberg der absolute Top-Performer im DAX. Am Ende des Handelstages am Freitag notierte die Aktie bei 48,90 Euro. Das Wochenhoch erreichte sie im Tagesverlauf mit 48,995 Euro am Handelsplatz Xetra. Am Freitag ist der Ausbruch gelungen, die Aktie notiert auf einem Mehrjahreshoch, aus ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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