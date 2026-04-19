ITM Power ISIN: GB00B0130H42 hat am Freitag einen Kursanstieg von rund 45 Prozent verzeichnet. Betrachtet man die gesamte Woche, ergibt sich ein Plus von fast 90 Prozent, und innerhalb von sieben Handelstagen hat sich der Kurs mehr als verdoppelt. Die Aktie von ams Osram ISIN: AT0000A3EPA4 zeigt ebenfalls eine starke Entwicklung: In der Vorwoche wurde die wichtige 200-Tage-Linie überschritten und damit ein deutliches Kaufsignal gesetzt. Zudem hat ...

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