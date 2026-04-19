Mehrere vorgeschlagene Einstiegskurse aus dem Express-Service wurden seit dem 04. März beim Hautpflegeunternehmen Beiersdorf, dass durch Marken wie NIVEA, Eucerin und Hansaplast international bekannt wurde, nicht erreicht und waren somit Treffer ohne Gewinn, da unsere Abonnenten in der anhaltenden Abwärtsbewegung keine Verluste erleiden mussten. Am 25. März wurde schließlich der zuletzt genannte Einstiegskurs erreicht, seitdem hat die Aktie gut vier ...

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