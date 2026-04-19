Der Aktienmarkt hat in den letzten Monaten einige Überraschungen parat gehalten, insbesondere für Anleger, die den Fokus auf Unternehmen aus der Raumfahrt- und Satellitenkommunikation legen. Wer sich rechtzeitig positioniert hat, konnte beachtliche Gewinne einfahren. Drei Titel stechen aus RuMaS-Sicht dabei besonders hervor: OHB, Intuitive Machines und Eutelsat.OHB erreicht Allzeithoch - Anleger jubeln über KursraketeDas deutsche Raumfahrtunternehmen ...

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