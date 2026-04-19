Am Montagabend wurde im RuMaS Express-Service ein Einstieg in die Siltronic-Aktie ISIN: DE000WAF3001 vorgeschlagen. Die Überschrift des Artikels lautete: "Siltronic vor dem Durchbruch: Zündet die Aktie jetzt den Turbo?" Darin wurden nicht nur die Chancen, sondern auch die Risiken ausführlich dargestellt. Das Fazit des Beitrags war: "Die Chancen auf einen hohen Kursgewinn sind verlockend, aus diesem Grund vertreten wir die Ansicht, dass ein Versuch ...

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