NASDAQ, Washington, Psychedelika - und Optimi steht im Zentrum der Explosion

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NASDAQ ruft. Washington bewegt sich. Optimi Health tritt in die globale Machtverschiebung im Psychedelika-Sektor ein.

Dieser Artikel wird im Auftrag von Optimi Health (WKN: A2QQEL | Symbol: 8BN ) veröffentlicht.



Die Story hat sich verändert - und zwar schnell.

Innerhalb weniger Tage sind zwei bedeutende Entwicklungen aufeinandergetroffen:

Optimi Health (WKN: A2QQEL | FSE: 8BN) hat offiziell seine US-amerikanische, gezeichnete Kapitalerhöhung gestartet und die Notierung an der NASDAQ (Ticker: OPTH) beantragt US-Präsident Donald Trump hat eine Executive Order unterzeichnet, um den Zugang zu psychedelischen Therapien zu beschleunigen

Das ist kein Nischenthema mehr.

Hier bewegen sich jetzt gleichzeitig Politik + Kapital + Infrastruktur.

Und wenn diese drei Faktoren zusammenkommen,

werden ganze Sektoren neu bewertet.

Optimi startet NASDAQ-Offensive - Die Tür zum institutionellen Kapital öffnet sich

Optimi hat nun:

eine Registrierungserklärung bei der SEC eingereicht

eine gezeichnete öffentliche US-Emission gestartet

Joseph Gunnar & Co. als Sole Bookrunner mandatiert

als Sole Bookrunner mandatiert die Notierung am Nasdaq Capital Market unter dem Symbol OPTH beantragt

Nach Abschluss:

werden die Aktien an der NASDAQ gehandelt

und gleichzeitig weiterhin an der Deutsche-Boerse notieren

Das ist ein entscheidender Schritt.

Denn die NASDAQ ist nicht einfach nur eine Börse -

sie ist der Ort, an dem:

institutionelles Biotech-Kapital investiert

Analysten Coverage starten

Liquidität entsteht

Bewertungsmultiplikatoren neu definiert werden

Und noch wichtiger:

Dies ist derselbe Markt, an dem Unternehmen wie:

Compass Pathways

atai Life Sciences

Definium Therapeutics

…bereits mit Hunderten Millionen bis Milliarden bewertet sind.

Optimi bereitet sich darauf vor, genau diese Bühne zu betreten.

Gleichzeitig hat Washington die Narrative gedreht

Am 18. April 2026 unterzeichnete Donald Trump eine Executive Order, die den gesamten Psychedelika-Sektor beschleunigen könnte.

Die Anordnung:

weist die US Food and Drug Administration (FDA) an, die Prüfung psychedelischer Therapien zu beschleunigen

an, die Prüfung psychedelischer Therapien zu beschleunigen stellt 50 Millionen USD an staatlicher Forschung bereit

fokussiert sich zunächst auf Ibogaine , signalisiert jedoch breitere regulatorische Offenheit

, signalisiert jedoch breitere regulatorische Offenheit deutet darauf hin, dass Entscheidungen bereits im Sommer fallen könnten

Bei der Unterzeichnung:

sprachen sich Veteranengruppen klar für psychedelische Therapien bei PTSD aus

unterstützte Robert F. Kennedy Jr. alternative Behandlungsansätze

alternative Behandlungsansätze signalisierten Politiker weitere Gesetzesinitiativen

Die Botschaft ist eindeutig:

Psychedelika sind kein Tabu mehr.

Sie werden Teil der staatlichen Gesundheitspolitik.

Kapital + Politik + reale Versorgung = der perfekte Sturm

Ein Schritt zurück:

In den meisten neuen Sektoren passiert das nacheinander:

Zuerst kommt die Regulierung

Dann kommt das Kapital

Dann folgt die Kommerzialisierung

Hier?

Alles passiert gleichzeitig.

Die US-Regierung beschleunigt den Zugang

Wall Street finanziert Milliardenunternehmen

Optimi versorgt bereits reale Patienten

Diese Kombination ist selten.

Und wenn sie auftritt, bewegen sich zuerst die Unternehmen,

die bereits über Infrastruktur verfügen.

Optimi bereitet sich nicht auf den Markt vor - es ist bereits im Markt

Während Politik und Kapital aufholen:

Optimi ist bereits:

Anbieter von Psilocybin für therapieresistente Depression (TRD)

Anbieter von MDMA für PTSD

mit einer Ibogaine-Initiative positioniert (aktuelle Pressemitteilung)

(aktuelle Pressemitteilung) aktiv im Authorised Prescriber Scheme in Australien

Produzent unter einer Health Canada Drug Establishment Licence

internationaler Exporteur

Teil realer Patientenbehandlungen

beteiligt an nationaler Datenerhebung (ANU-Register)

Das ist keine theoretische Story.

Das ist funktionierende pharmazeutische Infrastruktur.

Und dennoch hat der Markt es noch nicht verstanden

Ein Blick auf die Bewertung:

Compass Pathways

~810 Mio. USD Marktkapitalisierung

kürzlich 150 Mio. USD eingesammelt

weiterhin prä-kommerziell

ATAI Life Sciences

~1,4 Mrd. USD

Multi-Asset-Pipeline

keine kommerzielle Distribution

Definium Therapeutics

~1,58 Mrd. USD

klinische Entwicklungsphase

Optimi Health

kommerziell aktiv

exportiert international

versorgt Patienten

NASDAQ-Kandidat

~20 Mio. EUR Marktkapitalisierung

Das ist der Kern:

Die Unternehmen, die die Zukunft aufbauen, sind eingepreist.

Das Unternehmen, das bereits darin operiert, ist es nicht.

Die strategische Positionierung wird jetzt sichtbar

Wenn sich die US-Politik weiter öffnet - und alles deutet darauf hin -

wird der Markt benötigen:

GMP-zertifizierte Hersteller

skalierbare Produktion

internationale Lieferketten

pharmazeutische Qualität

regulatorisch saubere Infrastruktur

Das sind keine Optionen.

Das sind Voraussetzungen.

Und nur wenige Unternehmen weltweit können das liefern.

Optimi gehört dazu.

Warum das NASDAQ-Listing jetzt entscheidend ist

Timing ist alles.

Optimi geht nicht in einen schwachen Markt.

Es geht in:

einen politisch unterstützten Sektor

einen kapitalstarken Markt

ein Narrativ im Wandel (von Tabu zu Therapie)

steigende Nachfrage nach realer Versorgung

Genau hier verändern sich Bewertungsmodelle.

Microcap → Small Cap

Small Cap → Mid Cap

Das passiert nicht langsam.

Es passiert, wenn Katalysator + Struktur zusammenkommen.

Schlusswort: Das Zeitfenster ist klein

Das ist die Phase vor der breiten Entdeckung:

Politik bewegt sich

Kapital fließt

Patienten werden behandelt

Infrastruktur steht

Und ein Unternehmen bewegt sich von:

Unentdeckt → institutionell sichtbar

Dieses Unternehmen ist Optimi Health.

Die NASDAQ öffnet sich.

Washington beschleunigt den Markt.

Die globale Mental-Health-Krise verlangt Lösungen.

Und Optimi liefert sie bereits.

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EU-Marktmissbrauchsverordnung (MAR) - eur-lex.europa.eu

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