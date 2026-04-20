DJ PTA-AFR: Path2 Hydrogen AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114-117 WpHG
Vorabbekanntmachung Finanzberichte gemäß ---- 114-117 WpHG
Path2 Hydrogen AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß ---- 114-117 WpHG
München (pta000/20.04.2026/08:19 UTC+2) - Path2 Hydrogen AG gibt hiermit bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Bericht: Konzernabschluss 2025 Berichtszeitraum: 01.01.2025 - 31.12.2025 Internet-Veröffentlichung: https://path2hydrogen.com/our-investors/ Veröffentlichungsdatum: 30.04.2026
Bericht: Jahresfinanzbericht 2025 Berichtszeitraum: 01.01.2025 - 31.12.2025 Internet-Veröffentlichung: https://path2hydrogen.com/our-investors/ Veröffentlichungsdatum: 30.04.2026
(Ende)
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Aussender: Path2 Hydrogen AG Marienplatz 2 80331 München Deutschland Ansprechpartner: Josh McMorrow Tel.: +49 89 139288929 E-Mail: info@path2hydrogen.com Website: www.path2hydrogen.com ISIN(s): DE000A1A6WB2 (Aktie) Börse(n): Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Stuttgart
[ source: https://www.pressetext.com/news/1776665940248 ]
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(END) Dow Jones Newswires
April 20, 2026 02:19 ET (06:19 GMT)