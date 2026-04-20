Unicredit-CEO Andrea Orcel präsentierte heute seine Pläne für die Zukunft der Commerzbank AG. Hier habe ich die Präsentation für dich. Mit der Übernahme will Andrea den Fokus der Commerzbank auf Deutschland, den Mittelstand und Polen (MBank) lenken und das internationale Geschäft der Bank redimensionieren. Für das braucht die Unicredit allerdings mehr als 60 Prozent, weil "sonst macht das keinen Sinn", meinte Andrea. Eine mögliche Fusion der beiden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Börsianer