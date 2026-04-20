© Foto: Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dpaTesla drückt beim Robotaxi aufs Tempo und expandiert in zwei neue Städte. Aber reicht das schon, um die große autonome Wette zu rechtfertigen?Tesla hat seinen autonomen Fahrdienst auf Dallas und Houston ausgeweitet und damit die Einführung seines Robotaxi-Angebots in den USA fortgesetzt. Dies passiert, nachdem das Programm im vergangenen Jahr in Austin gestartet wurde, wie Reuters am Sonntag berichtete. Dem Bericht zufolge veröffentlichte das Unternehmen Videos, die fahrerlose Tesla Model Y SUVs ohne menschliche Aufsicht auf den Vordersitzen zeigen, Tesla machte aber keine Angaben zur Flottengröße oder Preisgestaltung. Reuters fügte hinzu, dass das Unternehmen Videos veröffentlichte, die …Den vollständigen Artikel lesen
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