NurExone Biologic: 100% Erfolgsquote bei Querschnittlähmung!

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NurExone Biologic Inc.* (WKN: A3DNSU) hat in der Vergangenheit durch unabhängige Gutachten bewiesen, dass die Exosomen, die nach der firmeneigenen Methode produziert werden, den Status Quo bei weitem übertreffen.

11 Proteine, die einen therapeutischen Nutzen bringen können, hat man in den NurExone-Exosomen gefunden - KEINES dieser Proteine ist in handelsüblichen Exosomen auffindbar. Das ist auch wahrscheinlich der Grund, warum diesen schon eine außergewöhnlich erhöhte therapeutische Wirkung bescheinigt wurde. Kombiniert man diese unvergleichlichen Eigenschaften mit einer speziellen siRNA, entsteht ein Medikament, das Querschnittgelähmte heilt! Durchtrennte Nervenstränge verbinden sich wieder!

- Bitte beachten Sie unbedingt die vollständigen Ad-hoc-Nachrichten und Filings bei den Behörden sowie die bestehenden Interessenkonflikte und den Disclaimer weiter unten im Text. - Advertorial/Werbung (Auftraggeber: NurExone Biologic Inc.* (WKN: A3DNSU)] -

NurExone Biologic Inc.*

ISIN: CA67059R1091 , WKN: A3DNSU , TSXV: NRX , Valor: 119876063



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Die Exosomen von NurExone Biologic Inc.* (WKN: A3DNSU) reduzierten den Spiegel von IL-6, einem wichtigen Entzündungssignalmolekül, um mehr als 86% im Vergleich zu unbehandelten entzündeten Zellen, selbst bei der niedrigsten getesteten Konzentration. Auch für TNF-alpha, ein weiteres zentrales Entzündungssignal, zeigten die Exosomen von NurExone Biologic Inc.* (WKN: A3DNSU) eine deutliche Reaktion: Mit steigender Konzentration nahm die Entzündungssignalisierung weiter ab und erreichte bei der höchsten getesteten Konzentration Reduktionen von über 60% im Vergleich zur unbehandelten entzündeten Kontrolle. (Quelle: NurExone Reports Anti-Inflammatory Activity of Its Exosomes in Lab Analysis)

Im Gegensatz dazu zeigten kommerziell erhältliche Exosomenprodukte in den analysierten Konzentrationen keine oder nur eine geringe Reduktion beider Entzündungssignale.

Diese "Wunderteilchen", die bisher nur für den Eigenbedarf von NurExone Biologic Inc.* (WKN: A3DNSU) gezüchtet wurden, sollen nun offenbar für den kommerziellen Markt zur Verfügung gestellt werden. Ein potenzieller Partner wurde in Florida gefunden:

NurExone Biologic's U.S. Subsidiary Exo-Top and Florida-Based BioXtek Sign Strategic LOI for Exosome Manufacturing and Commercialization

NurExone Biologic Inc.* (WKN: A3DNSU) und BioXtek Inc. gaben heute bekannt, dass Exo-Top Inc., die hundertprozentige US-amerikanische Tochtergesellschaft von NurExone eine unverbindliche Absichtserklärung mit BioXtek, einem Unternehmen mit Sitz in Florida, unterzeichnet hat, um eine strategische Partnerschaft im Bereich regenerativer Therapien für die Herstellung und Vermarktung von Exosomen zu prüfen.

"NurExone hat eine äußerst überzeugende Exosomen-Plattform entwickelt und in seinem Produktionsprozess eine hohe Konsistenz und Qualität bewiesen. Durch die Kombination mit der Infrastruktur und Marktpräsenz von BioXtek sind wir überzeugt, dass diese Zusammenarbeit dazu beitragen kann, die Technologie in die Praxis umzusetzen und eine führende Position im schnell wachsenden Exosomen-Markt zu etablieren."

News Fazit:

Wir denken, sie werden uns zustimmen, wenn wir behaupten, dass die "Super-Exosomen" mit nachgewiesener hoher therapeutischer Wirkung sich deutlich von der "Stangenware" (mit kaum messbarer Funktion) unterscheiden.

Mit den bekannten Eckdaten müssten diese, speziell in den USA, unmittelbar reißenden Absatz finden, speziell in der Beauty-Branche aber auch bei, medizinischen Anwendungen.

Die Partnerschaft mit BioXtek Inc., die ihrerseits schon über eine zertifizierte Produktionsanlage und wohl auch über die richtigen Vertriebskanäle verfügen, könnte das Sprungbrett für den kommerziellen Erfolg von NurExone Biologic Inc.* (WKN: A3DNSU) sein. Meinung der Redaktion

Die erzielten Umsätze und Gewinne, könnten als Triebfeder der eigenen Forschungen am Flaggschiff ExoPTEN fungieren:

ExoPTEN = NurExone-Exosomen + siRNA

Die meisten derzeit verfügbaren Therapien in der Neurologie verlangsamen vor allem den Krankheitsverlauf. Exosomenbasierte Ansätze könnten ERSTMALS realistische Perspektiven für eine funktionelle Regeneration eröffnen - etwa bei Rückenmarksverletzungen oder bestimmten anderen neurodegenerativen Erkrankungen. Dieser Übergang von einer reinen "Verlangsamung" hin zu einer aktiven "Wiederherstellung von Funktion" stellt einen qualitativen Sprung mit enormen medizinischen und wirtschaftlichen Implikationen dar. - Dr. Lars Bärfacker-Quelle.

100%iger Erfolg - in 70 Tagen Querschnittlähmung geheilt!

NurExone Biologic Inc. freut sich, neue präklinische Ergebnisse bekannt zu geben, die zeigen, dass 100% der Kleintiere, die mit einer höheren Dosis ExoPTEN behandelt wurden, nach einer Rückenmarksverletzung ihre motorischen Funktionen wiedererlangten. Die Ergebnisse der vorläufigen, dosisabhängigen Studie wurden mithilfe präziser Messungen mit dem CatWalk XT-System bestätigt. Quelle

Das Video zur News:

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Enthaltene Werte: CA67059R1091