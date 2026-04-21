Der sächsische Elektrofahrzeug-Spezialist Ari Motors hat zusammen mit US-Partner Faction Technology ein Joint Venture für autonome Lieferfahrzeuge gegründet und will die Firma namens Arvia nun an die schwedische Börse Spotlight Stock Market bringen. Der erste Prototyp des neuen Fahrzeugs soll im Mai präsentiert werden. Ari Motors war bislang vor allem für den Import chinesischer Elektroautos bekannt, die das Unternehmen unter eigenem Namen vermarket, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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