Der westliche Lithiummarkt hat die Phase reiner Versprechungen hinter sich gelassen. Was vor einigen Jahren noch aus reinen Explorationsprogrammen mit vagen Finanzierungszusagen bestand, nimmt zunehmend die Form einer echten Industriestruktur an - und die Kapitalmärkte nehmen das zur Kenntnis. Denn die Nachfrage nach Lithium bleibt untrennbar mit der Elektrifizierung von Mobilität, stationären Speichern und digitaler Infrastruktur verknüpft, während der politische Druck wächst, Lieferketten außerhalb ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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