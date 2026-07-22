Die geopolitische Eskalation in Nahost durch die neuerlichen Angriffe der Huthi-Rebellen auf Handelsschiffe bedrohen zunehmend die globalen Lieferketten an den strategisch wichtigen Punkten der Straße von Hormus und der Meerenge von Bab al-Mandab. Diese akute Blockadegefahr führt auf den Rohstoffmärkten zu einer regelrechten Kursexplosion bei kritischen Metallen, die für moderne Technologien unverzichtbar sind. Druck kommt aus der Ecke von KI-Rechenzentren und der E-Mobilität. Letztere erlebt gerade ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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