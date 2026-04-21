Liquiditätslage verschlechtert, sportlich weiterhin in Gefahrenzone

Der SV Werder Bremen Konzern schließt den Zeitraum vom 01.07.2025 bis zum 31.12.2025 mit einem Verlustergebnis von -4,8 Mio. Euro ab (Vorjahr: -5,0 Mio. Euro) und zeigt damit eine minimale Ergebnisverbesserung, bleibt jedoch deutlich im Verlustbereich. Für das Gesamtjahr streben die Werderaner aber weiterhin einen Jahresüberschuss an, wobei die wirtschaftlichen Maßnahmen im zweiten Halbjahr entsprechend ausgerichtet wurden.

Die Umsatzerlöse steigen im ersten Halbjahr leicht auf 72,0 Mio. Euro, gestützt vor allem durch höhere Transfererlöse (+5,0 Mio. Euro). Belastend wirken dagegen geringere Einnahmen aus dem DFB-Pokal ...

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