Amagvik AG
/ Schlagwort(e): Generalversammlung
MEDIENMITTEILUNG
An der heutigen ausserordentlichen Generalversammlung der Amagvik AG (BX Swiss: AMAN) wurde den Anträgen des Verwaltungsrats mit grosser Mehrheit zugestimmt. Insgesamt waren 90.77% der ausstehenden Aktienstimmen an der ausserordentlichen Generalversammlung vertreten. Persönlich teilnehmende Aktionäre vertraten 3'430'620 Aktienstimmen; 200'080 Aktienstimmen waren durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter vertreten.
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|Amagvik AG
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|EQS News ID:
|2312122
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2312122 21.04.2026 CET/CEST