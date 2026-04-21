Apple steht vor einem Führungswechsel. Tim Cook will den Vorstandsvorsitz zum 1. September abgeben und als Executive Chairman weitermachen. Nachfolger wird Hardware-Chef John Ternus. Die Aktie reagierte zunächst leicht schwächer. Für den Markt ist dieser Schritt vor allem deshalb relevant, weil Apple den Wechsel in einer Phase vollzieht, in der mehrere operative und strategische Themen gleichzeitig auf dem Tisch liegen: die weitere Positionierung im K.I.-Geschäft, die Entwicklung in China und die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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