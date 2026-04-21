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DZ Bank
21.04.2026 18:11 Uhr
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Ströer: Zwischen Rekordzahlen und einem Milliarden-Gerücht, das die Börse elektrisiert

Ströer: Zwischen Rekordzahlen und einem Milliarden-Gerücht, das die Börse elektrisiert


Das Kölner Medienhaus glänzt nicht nur mit einem grundsoliden Fundament und einer innovativen Digitalstrategie, sondern weckt derzeit auch Übernahmefantasien.

Solide Fundamentaldaten und ein starkes Signal der Zuversicht

Ströer blickt aus Konzernsicht auf ein operativ sehr starkes Fundament, das sich in den aktuellen Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr 2025 widerspiegelt. Mit einem erzielten Rekordumsatz demonstriert das Kölner Medienhaus, dass das Kerngeschäft rund um die Außenwerbung äußerst robust aufgestellt ist. Für Anleger drückt sich diese Stabilität direkt in den aktuellen Bewertungskennzahlen aus. So beläuft sich die Marktkapitalisierung des Unternehmens momentan auf rund 2,1 Mrd. Euro, während das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei einem moderaten Wert von etwa 12 bis 16 liegt. Zudem untermauert das Management das Vertrauen in die eigene Ertragskraft durch einen direkten Mehrwert für die Aktionäre. Neben einer vorgeschlagenen Dividende von 1,85 Euro je Aktie wurde ein Aktienrückkaufprogramm in Höhe von 50 Millionen Euro beschlossen. Aus der Perspektive von Ströer ist dies ein klares Signal an den Markt, dass man das eigene Unternehmen als werthaltig und solide finanziert betrachtet, selbst wenn das wirtschaftliche Umfeld gelegentlich herausfordernd bleibt.





Endlos Turbo Long 22,3208 open end: Basiswert STROEER OUT-OF-HOME AG INHABER-AKTIEN O.N.

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Abstand zum Knock-Out in %40,95%Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße0,10

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Marcus Landau
Marcus Landau, Derivate-Experte der DZ BANK, ist seit 2003 in der Zertifikate- und Derivatebranche tätig und erstellt regelmäßig Analysen rund um die Aktien- und Rohstoffmärkte, die er mit spannenden Zertifikate-Ideen verknüpft.





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