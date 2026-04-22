EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Marley Spoon Group SE
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die Marley Spoon Group SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 30.04.2026
Ort: https://ir.marleyspoongroup.com/de/publikationen
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 30.04.2026
Ort: https://ir.marleyspoongroup.com/publications
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 30.04.2026
Ort: https://ir.marleyspoongroup.com/de/publikationen
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 30.04.2026
Ort: https://ir.marleyspoongroup.com/publications
22.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Marley Spoon Group SE
|9 Rue de Bitbourg
|1273 Luxembourg
|Luxemburg
|Internet:
|www.marleyspoongroup.com
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2313046 22.04.2026 CET/CEST
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