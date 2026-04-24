Der Goldmarkt steht noch immer unter dem Eindruck der Kurssteigerungen zu Jahresbeginn und einer allgemein volatilen geopolitischen Lage. Die globale Verschuldung hat laut Analysen des World Gold Council (WGC) Niveaus erreicht, die zunehmend als unhaltbar gelten, was das Risiko einer Staatsschuldenkrise als potenziellen "schwarzen Schwan" in diesem Jahrzehnt deutlich steigert. Angesichts der Umstände bleibt Gold ein Stabilitätsanker. Die Fiskalpolitik vieler westlicher Nationen, insbesondere der USA, steht vor der Herausforderung steigender Zinsen trotz eines großen Schuldenbergs. Parallel dazu zeigen sich erhebliche Spannungen im Bereich der privaten Kreditmärkte, wo sich auch Unternehmen refinanzieren müssen. Führende Institute wie die Commerzbank erwarten daher, dass der Goldpreis wieder Kurs in Richtung der Marke von 5.000 USD je Unze nehmen kann. Das ist ausgehend vom aktuellen Niveau zwar kein großer Wertzuwachs, zeigt aber, dass sich Gold nach seiner Rally auf hohem Niveau stabilisiert. Während Banken bei Gold Chancen sehen, nutzen sowohl etablierte Produzenten als auch aufstrebende Explorer das aktuelle Marktumfeld, um die Weichen für die Zukunft zu stellen. Wir beleuchten Chancen.

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