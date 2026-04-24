Bad Ragaz - Das Messtechnikunternehmen Inficon hat im ersten Quartal 2026 wie erwartet etwas mehr umgesetzt, aufgrund der tieferen Marge aber weniger verdient. Der Ausblick für das Gesamtjahr wurde indes erhöht. In den ersten drei Monaten 2026 stieg der Umsatz um gut 14 Prozent auf 181,0 Millionen US-Dollar, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte. Alle Marktsegmente bis auf Security & Energy hätten starkes Wachstum gezeigt. Der Auftragseingang ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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