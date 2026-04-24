Die Tomra Systems-Aktie kollabiert heute um über -20% und ist damit der mit Abstand schlechteste Wert im europäischen EuroStoxx 600-Index. Die Aktie des norwegischen Recyclingspezialisten sackt zum Wochenschluss auf ein neues 2-Jahrestief ab. Was ist geschehen und haben Anleger hier eine gute Kaufgelegenheit? Umsatz top, Ergebnis flop Obwohl der Umsatz von Tomra Systems im ersten Quartal 2026 im Vergleich zum Vorjahr um 9% auf 334 Millionen € stieg, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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