Oracle ist eine der klareren Infrastrukturwetten im KI-Zyklus. Während viele Anleger den Konzern noch als klassischen Datenbank- und Unternehmenssoftwareanbieter einordnen, verschiebt sich die Investmentstory sichtbar in Richtung KI-Rechenzentren, GPU-Kapazitäten und Oracle Cloud Infrastructure. Genau dort sitzt der Engpass der nächsten Jahre: Wer KI-Modelle trainieren und betreiben will, braucht massive Compute-Kapazität. Mit unserem Call-Optionsschein auf Oracle, WKN MN6QND, liegen wir aktuell ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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